Стрельба произошла в квартире во время застолья Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области

Стрельба с четырьмя погибшими случилась в одной из квартир в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, подтвердили информацию URA.RU о происшествии в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области. По данным силового ведомства, во время застолья с алкоголем хозяин квартиры выстрелил из карабина «Сайга» в своих гостей, а затем свел счеты с жизнью.

«По имеющимся данным, на месте трагедии обнаружены тела трех мужчин и одной женщины, — рассказали в следственном управлении. — Кроме того, из данной квартиры в больницу госпитализирована еще одна пострадавшая — 17-летняя девушка, также имеющая огнестрельное ранение. Сейчас ей оказывается необходимая медпомощь».

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что кроме пятой выжившей девушки с ранением в квартире также была обнаружена школьница 2004 года рождения, с апреля состоящая на учете в ПДН за употребления спиртных напитков и самовольные уходы. «Никаких травм и ранений на ее теле не обнаружено».

Девушки познакомились с мужчинами в интернете Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области

По данным МВД, четверо погибших — это лица 1984-го (Олег), 1986-го (Дмитрий), 1988-го (Антон) и 2002-го (Полина) годов рождения. В квартире проживал Дмитрий, по некоторым данным, работавший охранником ЧОП. Ранее он был условно судим за кражу. «Юные дамы накануне роковой ночи гуляли в районе ТРЦ „Радуга парк“. С мужчинами они познакомились через Интернет. Те за ними приехали на легковом автомобиле, после чего компания уехала к Дмитрию», — рассказал Валерий Горелых. Следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».