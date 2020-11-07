Лукашенко назвал выборы в США позорищем

Александр Лукашенко оценил выборы в США Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Президентские выборы в США это позорище. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

«Это же позорище, издевательство над этой демократией», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА. Он выразил сомнение, что лидеры западных стран потребуют от Вашингтона проведения новых выборов, так как это было сделано в отношении Минска. Также он выразил мнение, что отношения между США и Белоруссией изменятся вне зависимости от того, кто займет кресло президента.

В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. На место президента претендуют действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джозеф Байден. Сейчас Трамп имеет в своем активе 214 голосов выборщиков, в то время как его оппонент набрал 264 голоса, а для победы необходимо 270. Байден допустил, что может набрать больше 300 голосов выборщиков, пишет RT. Депутат Госдумы Антон Морозов выразил мнение, что американская избирательная система непрозрачна, передает агентство Nation News.