Антон Морозов считает, что победа Байдена была предсказуема Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Победа демократа Джо Байдена над Дональдом Трампом на выборах президента США была предсказуема, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Он отметил, что с приходом нового хозяина в Белый дом России не стоит ждать резких изменений в отношениях с США.

«Уже с достаточно большим перевесом выборщики проголосовали за Байдена. Какое-то время, возможно, будут какие-то юридические баталии, но уже можно говорить о том, что новый президент избран», — заявил Морозов в разговоре с РИА «Новости».

Депутат считает, что победа Байдена была предсказуема, так как еще на прошлых выборах Дональд Трамп был техническим кандидатом, и если бы не болезнь его соперницы Хиллари Клинтон, то он бы не смог победить. «Он [Трамп] всегда имел амплуа шоумена, и всерьез никогда не воспринимался», — подчеркнул депутат. По словам Морозова, американцы избрали себе в президенты ставленника Уолл-стрит, то есть «финансово-олигархического капитала Америки, который всегда составлял правящую группировку истеблишмента».

Что касается отношений новой команды Белого дома с Россией, то здесь, по мнению парламентария, не стоит ожидать прорыва. «Приход любого нового человека в Белый дом всегда формирует предпосылки для того, чтобы ожидать каких-то изменений, в том числе и в политике в отношении России, и мировой политике вообще. Поэтому будем надеяться на лучшее. Я надеюсь, что наши дипломаты смогут выстроить конструктивный диалог с США на двусторонней основе», — заключил Морозов.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий напоминает, что в своей предвыборной риторике демократ Джо Байден прямо называл Россию «главным врагом» США. Однако депутат считает, что нужно искать пути для конструктивного взаимодействия РФ и Соединенных Штатов, в таких сферах как глобальное здравоохранение, стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность и мирный космос.

Между тем действующий американский лидер Дональд Трамп заявил, что не успокоится, пока в стране не произведут честный подсчет голосов избирателей, пишет агентство Nation News. Ранее Джо Байден написал в своем аккаунте в Twitter, что является избранным президентом США.