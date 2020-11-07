Белый дом займет политик, который негативно настроен к России Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Новый президент США Джо Байден, которому уже успели отправить поздравления большинство мировых лидеров, стремился к руководству страной еще в молодости, однако достиг своей цели только спустя 32 года после первой попытки выдвинуться в президенты. В Twitter-аккаунте он написал: «Избранный президент, муж, гордый отец и дед. Готов построить крепкую опору для всех американцев».

Согласно результатам голосования, Джо Байден опережает Дональда Трампа, набрав 273 из необходимых 270 голосов выборщиков. «Окончательный подсчет голосов еще не завершен, но кандидат от демократов опережает действующего президента-республиканца практически во всех ключевых штатах», — пишет Forbes. Издание отмечает\э если Байден возглавит Белый дом, то станет самым возрастным президентом в истории США — ему на данный момент 77 лет.

Политическая карьера Байдена развивалась стремительно. Eже в 29 лет избрался в сенат США. В должности сенатора Байден проработал 36 лет. Будучи сенатором в 1979 году он посетил Москву, где обсуждал с советским руководством положения договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-II). В ходе предвыборной кампании 2020 года он обещал, что будет продлевать с РФ договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который истекает в феврале следующего года.

Первую попытку стать президентом США Байден совершил в 1988 году. Тогда он использовал образ молодого политика и «своего парня», но его обвинили в плагиате речи лидера британской лейбористской партии Нила Киннока. В итоге Байден вышел из гонки еще до праймериз. Вторая попытка Байдена стать президентом была предпринята в 2008 году — но уже после первых праймериз он отказался от соперничества с Хиллари Клинтон и Бараком Обамой. По приглашению Обамы он занял должность вице-президента. Именно Байден впервые заявил, что Россия и США должны «нажать кнопку перезагрузки».

Но свои взгляды на отношения с Россией Байден пересмотрел после 2014 года, когда начался конфликт на востоке Украины, а Крым был присоединен к России. Байден убежден, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году и продолжила вмешательство в кампанию 2020-го, а также уверен в причастности российских властей к отравлению оппозиционера Алексея Навального.