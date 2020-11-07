Вирусолог назвал бессмысленной гонку вакцин от коронавируса

Многие вакцины от коронавируса похожи между собой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученым следует разрабатывать вакцину от коронавируса, а не участвовать в гонке за тем, кто первый закончит клинические испытания. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, молекулярный биолог Сергей Нетесов.

Ранее профессор Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрий Кулиш заявил, что пик гонки вакцин от COVID-19 придется на январь 2021 года, пишет агентство Nation News. По его словам, тогда большинство препаратов пройдет третью фазу клинических испытаний.

Но Нетесов уверен, что у многих из них будут тяжелые побочные эффекты. «Разных видов вакцин сейчас полтора десятка делается. Уже сейчас видно, что у части из них будет много побочных реакций. А часть из них не будет иммуногенной (способность препарата создавать антитела — прим. ред.). Но это все покажут результаты третьей фазы, когда наберется статистически значимое число людей. Гадать бессмысленно о пике [гонки вакцин]», — считает Нетесов.

По его словам, также не стоит сравнивать вакцины в разных странах. Он объяснил это тем, что некоторые препараты похожи между собой. «Тот же [российский] „Спутник V“ похож на китайскую и оксфордские вакцины. Здесь важен тип вакцины, а не страна, в которой она сделана», — заключил биолог.

До этого вирусолог Александр Чепурнов сообщил URA.RU, что инфицирование норок в Дании может привести к тому, что вакцина от коронавируса может стать бесполезной и пандемия продлится. Связано это с тем, что вирус в организме животного может мутировать. Вместе с тем Евросоюз не спешит приобретать российские препараты, поскольку Венгрия собирается развернуть производство препаратов внутри страны, пишет RT.