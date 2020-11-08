Преподаватели вузов РФ удивились идее о сроке годности дипломов

Вместо введения срока годности дипломов вузов преподаватели предлагают проводить регулярную переподготовку специалистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предложение ввести срок годности для дипломов российских вузов является бессмысленным, поскольку выпускники уже доказали свою специализацию. Такое мнение в беседе с URA.RU выразили преподаватель, ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович и преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы УрФУ Наталия Пращерук.

Ранее спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков назвал абсурдной практику выдачи дипломов «на всю жизнь», пишет RNS . Он считает, что документы вузов должны быть преобразованы в «дипломы по требованию».

Однако преподаватели с Песковым не согласились. «Идея мне не нравится. Все зависит от того, как учился человек. И неважно, платно или бесплатно — он прошел курс, сдал необходимый набор дисциплин, защитил свою выпускную работу и получил специальность», — считает Пращерук.

Идею о сроках годности дипломов также не поддержал Митрахович. Вместе с тем он считает, что требования к выпускникам университетов все-таки следует ужесточить. «Вводить новые требования, например, проходить переподготовку на регулярной основе, было бы вполне разумно. А просто ввести ограничения в лоб — какая-то фишка экстравагантная», — сказал эксперт Финансового университета при кабмине. Переподготовку работников Митрахович связывает с цифровизацией во всех сферах жизни. По словам преподавателя, от соискателей сейчас все чаще требуются новые умения, которым не учили в вузах.