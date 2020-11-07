Мать челябинской порноактрисы снялась на «Первом канале»

Мать Владиславы Затягаловой показала, как выглядит студия «Первого канала» Фото: Владислава Затягалова

Мать челябинской порноактрисы Владиславы Затягаловой (Sofi Goldfinger) Мила Затягалова пришла на съемки шоу «Модный приговор» на «Первом канале». Соответствующий пост Мила выложила в своем instagram-аккаунте.

«Пошла в студию „Модный приговор“. Ждем выхода программы», — написала Затягалова. Она рассказала, что передача с ее участием выйдет в эфир 23 ноября 2020 года. К своему посту она также прикрепила видео, в котором показала съемочную студию шоу «Давай поженимся».

Подписчики Милы рассказали, что ждут ее появления в эфире. Также они считают, что она может сниматься и в других передачах канала.

Ранее порноактриса Sofi Goldfinger рассказала, что не скрывает свое занятие от родителей. Она отмечала, что родители часто били ее, из-за чего актриса писала жалобы в прокуратуру. Владислава Затягалова отказывалась сниматься на «Первом канале».