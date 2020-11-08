Названы лучшие аналоги нового iPhone 12

Лучшими аналогами iPhone 12 являются смартфоны линейки S20 от компании Samsung. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный редактор портала BigGeek Николай Николаев.
«Серьезную конкуренцию новому iPhone 12 составляет вся линейка S20 от компании Samsung», — рассказал Николаев. Также может заменить смартфон от Apple и модель Samsung Z Fold 2. «Он получился очень удачным — как за счет оболочки, так и за счет удобства использования», — рассказал эксперт.
Николаев подчеркнул, что главное преимущество iPhone состоит в тщательно продуманной системе iOS, которая превосходит операционные системы Android. К тому же смартфоны компании Apple обладают самым мощным процессором, добавил он. «Однако топовые модели Xiaomi и Samsung составляют конкуренцию смартфонам от Apple», — уверен Николаев.
Ранее пользователи iPhone 12 заявили, что смартфон оставляет синяки и порезы на ладонях, передает «
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