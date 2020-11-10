Тюменская порнозвезда не прошла полиграф по делу об изнасиловании

Лола Тейлор не смогла с первой попытки пройти детектор лжи по делу о групповом изнасиловании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) не смогла с первой попытки пройти полиграф по делу о групповом изнасиловании, жертвой которого она стала в сентябре. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. Тейлор пояснила, что перед процедурой слишком разволновалась.

«Я приехала в Следственный комитет, мы начали предварительную подготовку к самой проверке на детекторе лжи, но, так как у меня внутри все кипело, я очень волновалась, не смогли этот детектор настроить. То есть, при тестовых заданиях я врала, а полиграф показывал, что я говорю правду, и наоборот. К следующей попытке мне сказали подготовиться более тщательно. Например, сказали не пить алкоголь за два дня до полиграфа. Придется учесть», — пояснила она в беседе с агентством.

Тейлор добавила, что хочет для своих обидчиков справедливого наказания. При этом, она уточнила, что не желает, чтобы насильники получили слишком большие тюремные сроки.

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор была изнасилована в ночь с 29 на 30 сентября. В это время она находились на отдыхе в Геленджике. По словам Тейлор, преступление совершили трое незнакомых ей мужчин. В октябре 2014-го года она уже подвергалась насильственным действиям. Находясь в Москве, Тейлор познакомилась через соцсети с двумя мужчинами, которые пригласили ее в гости. Когда тюменская порнозвезда приехала к злоумышленникам в квартиру, они пристегнули ее наручниками к батарее и изнасиловали. Спасаясь, ей пришлось выпрыгнуть из окна третьего этажа.