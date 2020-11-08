Россиян обяжут перейти на добровольное накопление пенсий

В Госдуму в начале следующего года поступит законопроект о реформировании системы накопительной пенсии. Предполагается, что копить на старость россияне будут исключительно добровольно.
С идеей реформирования накопительной части пенсии 22 октября в Госдуме выступил замглавы Минтруда Андрей Пудов. Он заявил, что переход на добровольную пенсионную накопительную модель затронет интересы 75,9 миллиона человек. Заместитель министра финансов Антон Дроздов пояснил, что сейчас инициатива находится на межведомственном согласовании. «Законопроект непростой, мы исходим из того, что в обществе необходимо достигнуть консенсуса по этому вопросу. Было несколько вариантов концепции законопроекта, в последнем варианте — это исключительно добровольный формат», — приводит слова Дроздова «Парламентская газета».
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова считает, что накопительная пенсия должна быть не внутри обязательной пенсионной системы, а «либо добровольной, либо корпоративной». Она напомнила, что с 2014 года в стране действует «заморозка» накопительной части пенсий — деньги на счета граждан не поступают. В ближайшее время Госдума планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, продлевающий эти правила и на 2023 год. «Думаю, это решение будет поддержано, однако делать это до бесконечности нельзя», — отметила Бибикова.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила исключить накопительную часть пенсии из системы государственного пенсионного страхования. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что нужно создать систему добровольного накопления пенсий, прежде чем отказываться от накопительной части госвыплаты, напоминает RT.
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