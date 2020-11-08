Власти Екатеринбурга усилили пропускной режим в мэрии, который действует с весны Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Утром 9 ноября на входе в городскую администрацию Екатеринбурга образовались большие очереди из сотрудников мэрии, которые не могли попасть внутрь, сообщили URA.RU очевидцы. По данным агентства, это связано с тем, что глава города Александр Высокинский поручил не пускать в здание чиновников, находящихся в отпусках и декретах, из-за угрозы распространения коронавируса.

Наличие такого распоряжения подтвердили в пресс-службе мэрии. По словам источника агентства, пробка связана с тем, что кадровый департамент составил для охраны специальные списки сотрудников, которые могут пройти на рабочие места. «И, поскольку каждого входящего проверяли по этим таблицам, оперативно попасть в здание смогли не все. Это заняло время», — описал ситуацию инсайдер.

Представитель городских властей Виктория Мкртчян привела иную версию. «Возможно, некоторые руководители подразделений забыли, что Александр Геннадьевич попросил, чтобы не создавать толпу, разделить работников на тех, кому удобно работать с 08:00, 09:00 и с 10:00. Боюсь, не все руководители успели это сделать. Работа [мэрии] точно не была заблокирована: все попали на рабочие места в течение 20 минут», — сказала она.

Сотрудники мэрии попали внутрь в течение 20 минут, заверили в администрации Фото: читатель URA.RU