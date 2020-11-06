06 ноября 2020

Почему два месяца ходят слухи об отставках в правительстве РФ

Эта пятница стала ключевым днем для разрешения кадровых интриг

© Служба новостей «URA.RU»
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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Президент Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России официально изменилась процедура назначения министров федерального правительства. В пятницу, 6 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон. Источники URA.RU утверждают, что все слухи последних двух месяцев об отставке того или иного министра, а то и о ликвидации ведомства, были связаны с ожиданием принятия этого документа. И в ближайшие дни разрешатся все кадровые интриги. Хотя так считают не все.

Новый закон был принят в развитие идеи Владимира Путина о корректировке Конституции РФ, которую президент предложил во время послания Федеральному собранию 15 января. В частности, было заявлено о наделении депутатов Госдумы полномочиями по утверждению федеральных министров и вице-премьеров. Причем глава государства в новой версии документа не мог не назначить утвержденного парламентом кандидата. Законопроект был одобрен Госдумой 27 октября и Советом Федерации — 3 ноября. В предыдущей версии закона депутаты утверждали лишь кандидатуру премьер-министра, а он сам с одобрения президента назначал членов кабинета министров.

Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва
Главам Минприроды Дмитрию Кобылкину (слева) и Минстроя Владимиру Якушеву прочат отставку
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В политической тусовке ожидание закона подогревалось инсайдами о грядущих переменах в правительстве. Так, в сентябре telegram-каналы прочили уход с поста главы МИД РФ Сергея Лаврова, 5 октября — министра образования и науки Валерия Фалькова. 30 октября в РБК появилась информация о скорой отставке (называлась дата 4 ноября) министра транспорта Евгения Дитриха. Ранее URA.RU писало о возможной реорганизации Минэкономразвития и Минспорта, к чьим главам — Максиму Решетникову и Олегу Матыцину — были претензии у премьер-министра Михаила Мишустина и Кремля.

6 ноября «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в администрации президента написал, что на грани отставки находятся глава Минстроя Владимир Якушев, министр природы Дмитрий Кобылкин и тот же Дитрих. Последнему прочат пост губернатора Белгородской области, по другой версии — Нижегородской области, которую Дитрих посещал 4 ноября. Якушев якобы возглавит полпредство в УрФО.

Инсайдер URA.RU сообщает, что часть политической элиты уговаривала Путина начать ротацию до подписания закона.

Высокопоставленные чиновники аргументировали свою просьбу тем, что в случае назначения по новой схеме кандидатам на пост министра придется проходить сложную юридическую процедуру, когда президент предлагает кандидатуру, которую сначала рассматривает Совет Федерации, а затем одобряет (или не одобряет) Госдума.

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По мнению гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, для Путина подобное решение было бы нечестным, поскольку президент сам инициировал поправки в Конституции, и народ, проголосовавший за них 1 июля, не понял бы смещений и назначений министров по старой схеме. «Это вопрос политической этики. Президент хочет превратить новую процедуру в традицию, поэтому логично было придержать отставки, чтобы потом прогнать ротацию по обновленной схеме», — считает эксперт.

Несмотря на подписание закона в политической среде есть сомнения, что ротация начнется в ближайшее время. Политический эксперт Илья Гращенков объясняет слухи о тотальной ротации в правительстве традиционной борьбой различных кремлевских групп влияния (в их числе называются клан бизнесменов Ротенбергов, клан бизнесменов Ковальчуков, глава «Роснефти Игорь Сечин, силовой блок и др.). «Есть борьба групп за влияние, которые готовятся к пресловутому трансферу власти, который начнется в 2021. Официального решения о масштабной ротации Кремль не принимал», — отмечает политолог. Но допускает, что точечные замены министров могут вскоре произойти.

Политтехнолог Марат Баширов считает, что новый закон, наоборот, предохраняет существующих членов правительства РФ от отставок в ближайшее время. По мнению эксперта, закон нуждается в дополнительном юридическом разъяснении: «Сейчас нужно определить, действует ли эта норма в отношении депутатов Госдумы, которые были избраны четыре года назад».

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