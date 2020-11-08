К курганцу с коронавирусом полмесяца не едут медики

Медики должны взять у курганца повторный тест на коронавирус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Житель Кургана, у которого подтвердился коронавирус, полмесяца ждет медиков. Они должны взять у него анализ для повторного теста. Об этом URA.RU сообщил сам заболевший.

«23 октября пришел положительный результат. Сказали, сиди дома и жди бригаду, которая возьмет повторные тесты», — рассказал Денис Суворов. Он отметил, что ушел на больничный с симптомами коронавируса 6 октября.

По словам Суворова, 24 октября по номеру телефона единой регистратуры ему ответили, что заявки на выезд бригады к нему нет. После повторного оформления Денису сказали, что, если бригада не приедет за три дня, нужно позвонить снова. Так он звонил в регистратуру несколько раз.

3 ноября Суворов написал в аккаунт депздрава в соцсетях. По его словам, там ему пообещали разобраться и ответить. На повторное письмо он не получил ответа. Денис хотел сдать тест платно, но ему ответили, что для закрытия больничного такой результат не подойдет. «У меня трое несовершеннолетних детей. С работы не выплачивают ничего, так как больничный не закрыт. На что дальше жить, не знаю», — добавил он.

Редакция с согласия Суворова передала его данные в областной депздрав. «Сейчас проводится проверка и принимаются меры для оказания медицинской помощи гражданину», — ответили URA.RU в ведомстве.

В конце октября URA.RU сообщало, что курганца с COVID-19 хотели отправить в больничную очередь. До этого некоторые жители региона жаловались, что подолгу не могут узнать результат своих анализов, а один из курганцев, ожидая помощи, успел самостоятельно вылечиться от инфекции.