Курганец не может узнать результат теста на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Житель Кургана 10 дней не может узнать результат теста на коронавирус. Дозвониться по телефонам медучреждений не получается. Осложняет ситуацию непонимание, когда выйдет на работу. Об этом житель города рассказал URA.RU.

«В поликлинику дозвониться не могу. Звонил на сотовый [указанный оперштабом], чтобы узнать, есть ли результаты тестов, которые сдал 11 октября. Номер то занят, то не доступен. Сегодня попадал на длинные гудки, но трубку никто не брал», — пояснил мужчина.

С его слов, ему удалось дозвониться на горячую линию депздрава. «Посоветовали звонить на сотовый, тот самый, на который постоянно звоню. Дали другой номер, городской — это телефон регистратуры поликлиники N2», — пояснил курганец. Но и по этому номеру не удалось получить информацию.

По поводу закрытия больничного в депздраве молодому человеку пояснили, что, если тест будет отрицательный, то он может выйти на работу. На вопрос, как оформить больничный лист, чтобы предъявить работодателю, ответить не смогли. «Позвоните в поликлинику и задайте все те вопросы, которые задали мне», — процитировал мужчина девушку на «горячей линии» депздрава, акцентировав, что до поликлиники дозвониться невозможно. А идти и стоять в многочасовой очереди в поликлинике — это риск либо самому заразиться (если COVID нет), либо заразить кого-то, если тест положительный.

В департамент информационной и внутренней политики направлен запрос по поводу работы телефонов, по которым можно узнать свой COVID-статус, а также, как закрывать больничный лист. На момент публикации ответ пока не поступил.

В Курганской области 20 октября подтвердились рекордные 76 новых случаев заражения коронавирусом. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.