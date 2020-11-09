Госдума уже в понедельник рассмотрит кандидатуры новых министров

Госдума начала согласование новых министров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума 9 ноября начнет согласование новых министров, кандидатуры которых внес председатель правительства России Михаил Мишустин. На 13 часов назначено совместное заседание двух комитетов, где рассмотрят кандидатуру Александра Козлова, сообщил URA.RU источник в парламенте.

«В 13 часов пройдет совместное заседание комитетов по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а также по экологии и охране окружающей среды, на которой будет обсуждаться внесенная Мишустиным кандидатура на пост министра природных ресурсов и экологии — министра Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Аналогично профильные комитеты рассмотрят кандидатуры на другие вакантные должности. Завтра, 10 ноября, решения комитетов будут вынесены на заседание Госдумы», — сообщил собеседник.

Председатель комитета по экологии Владимир Бурматов подтвердил эту информацию. «Сегодня на внеочередном совместном заседании двух комитетов будем обсуждать кандидатуру министра. Я планируют поднять вопросы реализации реформы обращения с отходами, реализации проекта „Чистый воздух“ в 13 городах, в том числе Челябинске и Магнитогорске, на которую выделяется недостаточно федеральных средств, и техногенных катастроф, которых становится все больше», — добавил председатель комитета.

Президент России Владимир Путин 9 ноября отправил в отставку главу Минтранса Евгения Дитриха, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева (получил пост полпреда в УрФО). Он также подписал указ о введении десятого вице-премьера в стране. Мишустин предложил Госдуме назначить 10-м вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака. Последнего предложено сменить на главу «РусГидро» Николая Шульгинова. Главой Минтранса предложено назначить гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, главой Минприроды — министром по Арктике Александра Козлова, главой Минвостокразвития — руководителя Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекунова, а главой Минстроя — первого замминистра Ирека Файзуллина.