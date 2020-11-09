Мишустин предложил кандидатов на посты уволенных министров

Глава правительства предложил кандидатов на фоне массовых увольнений в министерствах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Госдуме одобрить свои кандидатуры на посты министров, которые были отстранены 9 ноября. Свои предложения он озвучил во время совещания в нижней палате парламента.

«Мишустин предложил Госдуме назначить 10-м вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака. Его место предложено занять главе „РусГидро“ Николаю Шульгинову. Главой Минтранса назначить гендиректора „Аэрофлота“ Виталия Савельева, министра по Арктике Александра Козлова — главой Минприроды», — сообщается на сайте Госдумы. Также глава правительства предложил первому замминистру Иреку Файзуллину должность главы Минстроя, а руководителю Фонда развития Дальнего Востока Алексею Чекунову — пост главы Минвостокразвития.

В понедельник президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Минтранса Евгения Дитриха, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. Также российский лидер подписал указ о введении десятого вице-премьера в стране.

О кадровых перестановках в правительстве РФ агентство URA.RU сообщало ранее. Источники утверждали, что все слухи последних двух месяцев об отставке того или иного министра, а то и о ликвидации ведомств, были связаны с ожиданием изменении процедуры назначения глав министерств федерального значения. Теперь их утверждают депутаты Госдумы.