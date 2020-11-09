Министр строительства Якушев назначен полпредом президента в УрФО

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Международный форум высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia». Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев занял пост полпреда президента в УрФО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. Информация появилась на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом „к“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Якушева Владимира Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности», — указано в документе от 9 ноября. В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о том, что предыдущий полпред в УрФО Николай Цуканов уходит в отставку. Ранее сообщалось, что он уходит в отпуск до конца недели. На своем посту Цуканов проработал два года.

Якушев родился в 1968 году в Башкирии, окончил Тюменский государственный университет по специальности «Правоведение» и «Финансы и кредит». В начале 2000-х занимал пост вице-губернатора Тюменской области, также был мэром Тюмени. С 2005 по 2018 году был губернатором Тюменской области, а после возглавил министерство строительства России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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