Министр строительства Якушев назначен полпредом президента в УрФО

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. Информация появилась на сайте Кремля.
«В соответствии с пунктом „к“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Якушева Владимира Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности», — указано в документе от 9 ноября. В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о том, что предыдущий полпред в УрФО Николай Цуканов уходит в отставку. Ранее сообщалось, что он уходит в отпуск до конца недели. На своем посту Цуканов проработал два года.
Якушев родился в 1968 году в Башкирии, окончил Тюменский государственный университет по специальности «Правоведение» и «Финансы и кредит». В начале 2000-х занимал пост вице-губернатора Тюменской области, также был мэром Тюмени. С 2005 по 2018 году был губернатором Тюменской области, а после возглавил министерство строительства России.
Подписывайтесь на URA.RU в