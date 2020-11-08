Свою новую работу Владимир Якушев назвал непростой, но интересной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первоочередные задачи нового полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева — борьба с коронавирусом и преодоление экономических трудностей. Об этом заявил сам Якушев, назначенный на эту должность 9 ноября указом главы государства.

«Главные задачи, которые стоят передо мной, — это работа, связанная с ковидом, потому что ситуация в регионах непростая, вопросы, связанные с социально-экономическим положением в субъектах РФ, так как доходы [регионов] достаточно серьезно просели. И тут нам вместе с губернаторами предстоит выработать четкие и понятные решения, как мы будем выходить совместными усилиями из этой ситуации», — цитирует Якушева РБК.

Также новый полпред поблагодарил президента Владимира Путина «за высокое доверие» и отметил, что «достаточно неплохо» разбирается в проблематике уральских регионов. «Это одни из регионов с развитой промышленностью, нефтедобычей и энергетикой», — сказал Якушев, назвав свою новую работу «серьезной, большой, но интересной».

До назначения на пост полпреда президента в УрФО Якушев возглавлял министерство строительства и ЖКХ РФ. А с 2005 по 2018 годы он был губернатором Тюменской области.