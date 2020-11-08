Курганские чиновники скинулись на премии врачам

Около 130 медицинских работников Курганской области получат премии за работу в период пандемии коронавируса. Премиальный фонд составляет порядка четырех миллионов рублей — это деньги курганских чиновников, которые приняли участие в акции в поддержку медработников, сообщает пресс-служба главы Курганской области.
«Служащие перечислили часть фонда оплаты труда для премирования врачей, фельдшеров и медсестер», — говорится в сообщении. Ожидается, что дополнительные деньги смогут получить сотрудники поликлиник, скорой помощи, больниц и инфекционных госпиталей. «Кандидатуры тех, кто будет премирован, будут представлены главными врачами медучреждений. Основной критерий — это достойная работа и отзывы пациентов», — уточняют в правительстве.
Помимо чиновников участие в акции приняли курганские депутаты. Они также перечислили часть своих средств в фонд поддержки медицины Курганской области.
В апреле курганские чиновники уже сдавали по 15% от зарплаты. Часть этих денег власти направили на оплату труда безработных, занятых на общественных работах. Позже стало известно, что часть собранных денег потратят на лекарства и медоборудование.
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