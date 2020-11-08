08 ноября 2020
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06 ноября 2020

Курганские чиновники скинулись на премии врачам

© Служба новостей «URA.RU»
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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, фельдшер на вызове, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2, направление к врачу
130 медработников получат премии из зарплат чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Около 130 медицинских работников Курганской области получат премии за работу в период пандемии коронавируса. Премиальный фонд составляет порядка четырех миллионов рублей — это деньги курганских чиновников, которые приняли участие в акции в поддержку медработников, сообщает пресс-служба главы Курганской области.

«Служащие перечислили часть фонда оплаты труда для премирования врачей, фельдшеров и медсестер», — говорится в сообщении. Ожидается, что дополнительные деньги смогут получить сотрудники поликлиник, скорой помощи, больниц и инфекционных госпиталей. «Кандидатуры тех, кто будет премирован, будут представлены главными врачами медучреждений. Основной критерий — это достойная работа и отзывы пациентов», — уточняют в правительстве.

Помимо чиновников участие в акции приняли курганские депутаты. Они также перечислили часть своих средств в фонд поддержки медицины Курганской области.

В апреле курганские чиновники уже сдавали по 15% от зарплаты. Часть этих денег власти направили на оплату труда безработных, занятых на общественных работах. Позже стало известно, что часть собранных денег потратят на лекарства и медоборудование.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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