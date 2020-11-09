В Москве проходит прощание с Михаилом Жванецким. Видео

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28 День рождения радиостанции
Михаилу Жванецкому было 86 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве начались похороны юмориста и сатирика Михаила Жванецкого. Церемония проходит в закрытом режиме.

«Двери территории буквально закрыли на замок», — сообщает «Пятый канал». Отмечается, что публичную церемонию решили не проводить из-за ситуации с коронавирусом. Похороны проходят на Новодевичьем кладбище. Предположительно, могила Жванецкого будет недалеко от места захоронения первого президента РФ Бориса Ельцина.

Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет 6 ноября, напоминает RT. Директор сатирика Олег Сташкевич заявил, что никакой другой причины смерти сатирика, кроме болезни и возраста, нет, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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