Михаилу Жванецкому было 86 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве начались похороны юмориста и сатирика Михаила Жванецкого. Церемония проходит в закрытом режиме.

«Двери территории буквально закрыли на замок», — сообщает «Пятый канал». Отмечается, что публичную церемонию решили не проводить из-за ситуации с коронавирусом. Похороны проходят на Новодевичьем кладбище. Предположительно, могила Жванецкого будет недалеко от места захоронения первого президента РФ Бориса Ельцина.

Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет 6 ноября, напоминает RT. Директор сатирика Олег Сташкевич заявил, что никакой другой причины смерти сатирика, кроме болезни и возраста, нет, передает телеканал 360.