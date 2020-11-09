Задержан срочник, расстрелявший сослуживцев в Воронеже

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Источник сообщил, что убийца трех человек под Воронежем задержан Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полиция задержала солдата-срочника Антона Макарова, который устроил стрельбу на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем и убил трех человек. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«Полиция задержала [срочника]. Живой», — сообщил ТАСС собственный источник. Во время нападения на сослуживцев Макаров имел при себе пистолет и две обоймы с патронами. Сначала он напал на людей с топором, а затем открыл стрельбу.

После убийства солдат скрылся. Полиция объявила план «Перехват». Среди погибших два офицера, находившихся в тот момент на аэродроме, и один срочник.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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