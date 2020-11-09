РБК: глава антимонопольной службы уйдет в отставку

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом сообщил источник в правительстве РФ.
«Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев уйдет в отставку», — пишет РБК со ссылкой на собственный источник. По его словам, Артемьев уже сообщил о своем решении коллегам по ведомству.
По словам инсайдера, новым главой антимонопольной службы может стать вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. Также занять должность может глава Петербургского УФАС Вадим Владимиров. Артемьев после отставки может перейти на другой статусный пост, передает издание.
Артемьев занимает должность с 2004 года. За это время ФАС приняла четыре пакета антимонопольных указов.
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