РБК: глава антимонопольной службы уйдет в отставку

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VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва, портрет, артемьев игорь
Игорь Артемьев занимает свой пост с 2004 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом сообщил источник в правительстве РФ.

«Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев уйдет в отставку», — пишет РБК со ссылкой на собственный источник. По его словам, Артемьев уже сообщил о своем решении коллегам по ведомству.

По словам инсайдера, новым главой антимонопольной службы может стать вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. Также занять должность может глава Петербургского УФАС Вадим Владимиров. Артемьев после отставки может перейти на другой статусный пост, передает издание.

Артемьев занимает должность с 2004 года. За это время ФАС приняла четыре пакета антимонопольных указов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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