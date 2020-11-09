Разбившегося на «трассе смерти» в ЯНАО водителя убила усталость

От полученных травм водитель «Газели» скончался на месте аварии Фото: Svodka89, Instagram

Усталость могла стать одной из причин смертельного ДТП на автодороге Сургут—Салехард вечером 8 ноября. Как рассказали корреспонденту URA.RU в отделе ГИБДД УМВД РФ по ЯНАО, на этой автодороге, которую водители часто называют «трассой смерти», в последнее время резко возросло число ДТП, в том числе с погибшими.

«Есть информация о том, что погибший мог не соблюдать режим труда, — рассказали представители ведомства. — Он совершил рейс из Сургута в Новый Уренгой, разгрузился и, не отдыхая, выехал обратно». Тем не менее, говорить об этом однозначно пока рано, проверка всех обстоятельств ДТП продолжается. Предварительно, мужчина не справился с управлением.

В ГИБДД подчеркнули, что участок трассы Салехард—Сургут между Новым Уренгоем и границей с ХМАО является аварийно-опасным — число ДТП, в том числе со смертельным исходом, за последнее время там выросло чуть ли не вдвое.

ДТП произошло вечером в воскресенье. Как установили в ГИБДД, около 17:00 на 536-м км трассы водитель «Газели» неожиданно выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania. Водитель «Газели» погиб на месте.