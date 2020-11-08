Губернатор Алексей Текслер согласовал своих кандидатов в Госдуму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два челябинских депутата Госдумы РФ, избранные по одномандатным округам в 2015 году при поддержке «Единой России», согласованы с высшим руководством партии на выдвижение от «ЕР» и в 2021 году. Речь идет о Владимире Бурматове и Виталии Бахметьеве. Таким образом, подтвердился инсайд URA.RU, что только эти два депутата из числа действующих одномандатников были в списке губернатора Алексея Текслера.

«Бурматов (Металлургический округ) проходит по всем трем спискам — администрации президента, „ЕР“ и губернаторскому. Такая же история с Бахметьевым (Магнитогорский округ)», — пояснил URA.RU источник в «ЕР». «Веду кампанию по выборам с начала года и не сворачивал ее», — заявил URA.RU Бурматов. Бахметьев признался, что получил согласование, но только в партии. «Получил добро от городского отделения „ЕР“ идти на праймериз», — сказал он.

Андрей Барышев (Челябинский округ), Олег Колесников (Златоустовский округ) и Анатолий Литовченко в новый список не попали. Литовченко будущую кампанию не комментирует. Барышев и Колесников уже заявили URA.RU, что будут участвовать в праймериз «ЕР».

«На Челябинский округ рассматривают вице-спикера ЗСО Владимира Павлова или депутата гордумы Челябинска Илью Мительмана. На Златоустовский претендует лидер „Опоры России“, челябинец Александр Калинин. По Коркинскому пока решения нет», — сообщил URA.RU источник. Инсайдер отметил, что кандидатура Мительмана вызывает споры.

«Такие вещи решают губернатор и партия», — заявил URA.RU Павлов, отказавшись комментировать свои планы на 2021 год. «Решения будет принимать партийное руководство», — сообщил Мительман, также воздержавшись от комментариев. Связаться с Калининым не удалось. Телефон вице-губернатора Анатолия Векшина, отвечающего за политблок, не отвечает.