08 ноября 2020
07 ноября 2020
06 ноября 2020

В ЯНАО появятся новые субсидированные авиарейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, аэропорт, новый уренгой
Власти ЯНАО планируют продолжить реконструкцию ряда аэропортов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2021 году правительство Ямало-Ненецкого автономного округа планирует субсидировать 34 межрегиональных и 28 межмуниципальных авиамаршрутов. Об этом заявила 9 ноября врио директора окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Наталья Сагун.

«В следующем году расширится сеть субсидируемых авиамаршрутов, — приводит слова главы дептранса пресс-служба правительства ЯНАО. — Ямальцы смогут воспользоваться льготным тарифом по следующим направлениям: Надым—Сочи, Надым—Симферополь, Ноябрьск—Сочи, Красноселькуп—Салехард, Красноселькуп—Тюмень». При этом действующая в 2020 году маршрутная сеть сохранится.

Продолжится в 2021 году и расширенная реализация мер соцподдержки. Список тех категорий граждан, которые имеют право воспользоваться льготными билетами за 2500 рублей, сокращать никто не будет. Наталья Сагун напомнила, что в программу были включены дети из многодетных семей в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в вузах.

В следующем году в планах дептранса — завершить реконструкцию аэропортового комплекса в селе Красноселькуп, продолжить реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое и приобрести модульное здание аэровокзала в село Новый Порт. В Надыме планируется разработать проектную документацию по строительству привокзальной площади и реконструкции аэродрома.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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