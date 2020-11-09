Комитет солдатских матерей: почему солдаты молчат о дедовщине

О случаях дедовщины нужно сообщать в военно-следственные органы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В российской армии не стало меньше дедовщины, но солдаты-срочники не могут сообщить о ней — им попросту «обрезали» средства связи. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель председателя общественной общероссийской организации «Комитет солдатских матерей России» Андрей Курочкин.

«Информации о таких случаях стало меньше не из-за того, что дедовщины нет, а из-за того, что солдатам обрезали способы связи», — подчеркнул Курочкин. У срочников забирают мобильные телефоны под предлогом того, что солдаты смогут распространить секретную информацию. Из-за этого они не могут сообщить близким об издевательствах в части.

Курочкин допустил, что ЧП на военном аэродроме в Воронеже, где срочник Антон Макаров расстрелял трех сослуживцев, произошло именно из-за дедовщины. Такое же мнение URA.RU высказал адвокат Руслан Нагиев, который представляет интересы тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего восемь сослуживцев. «Стрельба под Воронежем могла быть следствием дедовщины», — уверен Нагиев.

Курочкин рассказал, что срочник, столкнувшийся с издевательствами, может сбежать из части и направиться в военно-следственные органы. Однако такое решение проблемы допустимо, только если других выходов нет.

Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября 2019 года. Восемь человек погибли на месте, двое получили тяжелые ранения. Он пояснил, что причиной для убийства стала травля в части. 20-летний Антон Макаров сначала напал на сослуживцев с топором, потом забрал пистолет у одного из них, открыл стрельбу и сбежал. Впоследствии его задержали.