08 ноября 2020

Министр культуры Свердловской области получила новый пост

© Служба новостей «URA.RU»
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XXXIII внеочередная Конференция Свердловского регионального отделения «Единой России» в ЦК «Урал». Екатеринбург, учайкина светлана, портрет
Светлану Учайкину досрочно избрали на пост председателя Союза театральных деятелей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина получила пост председателя областного Союза театральных деятелей. Об этом URA.RU сообщила заместитель председателя союза Татьяна Стрежнева.

«Конференция, на которой избрали Светлану Учайкину, состоялась раньше срока», — рассказала Стрежнева. По ее словам, выборы председателя организации должны были проходить в декабре.

Стрежнева подчеркнула, что Учайкина является удачной кандидатурой на пост председателя союза. «Она очень театральный человек», — заявила Стрежнева.

Членами правления союза стали генеральный директор Свердловского академического театра драмы Алексей Бадаев, народная артистка России Надежда Басаргина, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и директор театра кукол Екатеринбурга Петр Стражников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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