Министр культуры Свердловской области получила новый пост

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина получила пост председателя областного Союза театральных деятелей. Об этом URA.RU сообщила заместитель председателя союза Татьяна Стрежнева.
«Конференция, на которой избрали Светлану Учайкину, состоялась раньше срока», — рассказала Стрежнева. По ее словам, выборы председателя организации должны были проходить в декабре.
Стрежнева подчеркнула, что Учайкина является удачной кандидатурой на пост председателя союза. «Она очень театральный человек», — заявила Стрежнева.
Членами правления союза стали генеральный директор Свердловского академического театра драмы Алексей Бадаев, народная артистка России Надежда Басаргина, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и директор театра кукол Екатеринбурга Петр Стражников.
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