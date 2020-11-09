Недовольные решением Никола Пашиняна граждане ворвались в здание правительства Армении. Протестующие против решения о прекращении войны в Карабахе.
«Народ ломает двери здания правительства в Ереване», — пишут сразу несколько телеграм-каналов. Люди ищут Пашиняна. Некоторые направились к правительственному особняку премьера. Народ требует отставки Пашиняна.
Ранее Никол Пашинян заявил о том, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении военных действий на территории Нагорного Карабаха. Армения берет на себя обязательства по выводу войск из Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов. Окончательный статус Нагорного Карабах в рамках территориальной целостности Азербайджана будет определен в ходе дальнейших переговоров. Также страны выразили согласие на размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.
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