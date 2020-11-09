09 ноября 2020
08 ноября 2020

В ЯНАО женщина с онкологией лишилась помощи из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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У жительницы Ноябрьска диагностировали острый лейкоз и коронавирус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жительница Ноябрьска (ЯНАО), страдающая острым лейкозом, не может получить специализированную медицинскую помощь из-за диагностированного у нее коронавируса. Как рассказала в социальных сетях дочь заболевшей, женщину не могут отправить в клинику в Москве — там якобы отказываются принимать больных с подтвержденным COVID.

«Взяли пункцию и сообщили, что лечить лейкоз собираются здесь, в Ноябрьске. Вот так вслепую, без уточнения формы лейкоза. Скорее всего, это будет паллиативная поддержка, которая маму нам домой не вернет, а лишь немного затормозит течение болезни без шансов на ремиссию», — сообщила Инесса Белякова. По словам автора поста, женщине требуется неотложная помощь в специализированной клинике, которую не могут предоставить из-за положительного теста на COVID.

При этом отказ от транспортировки в Москву был получен еще 29 октября. Коронавирус же был подтвержден, как сообщает дочь больной, лишь 31 октября. При этом, как считает девушка, в Ноябрьской ЦГБ необходимого лечения острого лейкоза ее мать не получит, а медики якобы даже не ставили вопрос о транспортировке больной в Москву, лишь проводили телемедицинские консилиумы.

В окружном департаменте здравоохранения пояснили, что в курсе ситуации, которая находится на контроле руководства, а медики делают все, что в их силах. «К сожалению, в ситуации с коронавирусом медучреждения всех регионов, не только Москвы, не принимают больных с подтвержденным COVID-19, — рассказали в ведомстве. — Вся необходимая помощь в таких случаях оказывается на месте».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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