От коронавируса в ЯНАО умерли пациенты с болезнями сердца

Число больных COVID-19 в тяжелой форме в ЯНАО достигло 74 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в ЯНАО жертвами коронавируса стали два человека. Как сообщает региональный оперативный штаб, оба скончавшихся — пожилые люди с серьезными хроническими заболеваниями сердца.

«В Надыме скончалась 71-летняя женщина, а в Лабытнанги — 85-летний мужчина, — рассказала руководитель оперштаба Татьяна Бучкова. — Коронавирус протекал у них на фоне серьезных хронических заболеваний сердца, ослабленные пациенты, несмотря на все усилия врачей, не справились с болезнью». Таким образом, за весь период пандемии жертвами COVID-19 в ЯНАО стали 162 человека.

При этом в регионе выявлен еще 191 новый случай заболевания. Больше всего заразившихся в Ноябрьске (35 случаев). На втором месте по заболеваемости идут рабочие на вахтовых объектах (22 новых случая).

Растет число тех, кто переносит болезнь в тяжелой форме: таких на 10 ноября насчитывается уже 74 из 1675 госпитализированных с COVID-19 и внебольничными пневмониями. На аппаратах ИВЛ находятся 20 человек.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 декабря, в связи с чем в регионе действует ряд запретов и ограничений. В минувшие выходные власти Ямала приняли решение о частичном переводе школьников на дистант — учиться удаленно будут школьники с 6 по 11 класс.