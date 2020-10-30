30 октября 2020
29 октября 2020

Карантин в ЯНАО продлили на месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, карантинный центр
Режим повышенной готовности на Ямале объявлен до 1 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе карантин по коронавирусу продлен до 1 декабря. Соответствующее постановление подписал глава региона Дмитрий Артюхов, сообщили в окружном оперативном штабе.

«Режим повышенной готовности на Ямале продляется до 1 декабря», — сказали в штабе. В округе сохранились действующие ограничения. Среди них:

  • людям из группы риска по-прежнему нельзя выходить из дома без крайней необходимости;
  • в общественных местах обязательно носить маски и соблюдать дистанцию от окружающих;
  • с 23:00 до 06:00 запрещена работа ресторанов, баров, клубов, кинотеатров и других мест досуга;
  • жителям других регионов можно въезжать в ЯНАО только со справкой об отсутствии коронавируса;
  • органы ЗАГС могут принимать только по записи;
  • запрещены массовые мероприятия.

На сегодняшний день в ЯНАО подтверждено 20 557 случаев коронавируса. Вылечились 14 546 пациентов. Скончались 145 ямальцев. За период с 20 по 31 октября произошел резкий всплеск смертей, умерли 39 человек.

Ранее губернатор Артюхов ужесточил карантин, введя новые меры безопасности. URA.RU составило актуальный список запретов и разрешений, которые будут действовать в ЯНАО на время пандемии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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