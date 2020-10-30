Карантин в ЯНАО продлили на месяц

В Ямало-Ненецком автономном округе карантин по коронавирусу продлен до 1 декабря. Соответствующее постановление подписал глава региона Дмитрий Артюхов, сообщили в окружном оперативном штабе.
«Режим повышенной готовности на Ямале продляется до 1 декабря», — сказали в штабе. В округе сохранились действующие ограничения. Среди них:
- людям из группы риска по-прежнему нельзя выходить из дома без крайней необходимости;
- в общественных местах обязательно носить маски и соблюдать дистанцию от окружающих;
- с 23:00 до 06:00 запрещена работа ресторанов, баров, клубов, кинотеатров и других мест досуга;
- жителям других регионов можно въезжать в ЯНАО только со справкой об отсутствии коронавируса;
- органы ЗАГС могут принимать только по записи;
- запрещены массовые мероприятия.
На сегодняшний день в ЯНАО подтверждено 20 557 случаев коронавируса. Вылечились 14 546 пациентов. Скончались 145 ямальцев. За период с 20 по 31 октября произошел резкий всплеск смертей, умерли 39 человек.
Ранее губернатор Артюхов ужесточил карантин, введя новые меры безопасности. URA.RU составило актуальный список запретов и разрешений, которые будут действовать в ЯНАО на время пандемии.
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