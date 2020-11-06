Школьников ЯНАО перевели на дистанционное обучение

Школьники ЯНАО со следующей недели будут учиться дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Учащихся 6-11 классов всех школ Ямало-Ненецкого автономного округа переводят на дистанционное обучение. Дети с 1 по 5 класс будут учиться очно. Об этом сообщается на правительственном сайте округа.

«С 9 по 30 ноября 2020 года обеспечить реализацию образовательного процесса для обучающихся 6-11 классов и студентов посредством использования дистанционных образовательных технологий», — говорится на сайте. Перевод осуществляется в соотвествии с постановлением губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова от 16 марта 2020 года.

С 9 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе учащихся также переводят на дистанционное обучение. Школьники Свердловской области переходят на домашнее обучение всего на неделю — с 9 по 14 ноября.