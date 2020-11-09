Челябинцев с ОРВИ не пускают в платные клиники

С признаками ОРВИ в частные клиники челябинцы не попадут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинцы с признаками простудных заболеваний не могут попасть на прием в платные клиники. Им предлагают за отдельную плату вызвать врача на дом, чтобы оформить больничный и назначить лечение. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Заболело горло, появился кашель, температуры нет. Дозвониться в регистратуру поликлиники невозможно, но мне нужен больничный для работодателя. В частных клиниках предложили за отдельную плату вызвать врача на дом, в офис, сказали, не пустят», — заявил URA.RU читатель.

В клинике «Инвитро» подтвердили, что пациентов с признаками респираторных заболеваний не пустят даже в фойе. Сдать тест на коронавирус для получения больничного листа врачи предлагают дома. «В клинике много других пациентов, мы не можем подвергать их риску. Каждый из них проходит осмотр и термометрию на входе. Если у вас признаки ОРВИ, вам доступен вызов врача на дом», — уточнили URA.RU в клинике «Инвитро». В справочной клиники добавили, что выезд врача будет стоить 800 рублей, тест на COVID — 1990 рублей. При этом мазок придется взять у себя самостоятельно.

В справочной медцентра «Лотос», после долгих попыток дозвониться, ответили, что с температурой более 38 градусов пациенты попасть на прием не смогут. Вызов терапевта на дом к ковидным больным у них невозможен. Тест на коронавирус в медцентре порекомендовали сдавать в государственных поликлиниках.