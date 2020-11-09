Власти Кургана сэкономят на борьбе с коррупцией

Ежегодное финансирование программы по борьбе с коррупцией сократилось почти в три раза Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кургане сократили финансирование муниципальной программы по противодействию коррупции на ближайшие годы. Такое постановление городской администрации опубликовано на сайте муниципалитета.

«Финансирование осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом города Кургана», — отмечается в документе. Согласно внесенным поправкам, финансирование программы по противодействию коррупции в Кургане с 2021 по 2023 годы составит 40 тысяч рублей в год. Прошлогоднее аналогичное постановление предусматривало по 112 тысяч рублей ежегодно.

«Сокращено финансирование по статье „Изготовление и распространение памяток, листовок, аудио и видеороликов по профилактике преступлений, связанных с коррупционными проявлениями“. Данные материалы изготавливаются и актуализируются по мере необходимости», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Если год назад на эти цели планировали выделять по 75 тысяч рублей в год, то теперь — по 10 тысяч рублей.

Кроме того, по две тысячи рублей в год планируется сэкономить на обучении чиновников, впервые поступающих на муниципальную службу (финансирование сократили с 22 до 20 тысяч рублей). Больше не предусмотрены расходы на анонимное анкетирование обучающихся и их родителей (было пять тысяч рублей в год). Несмотря на сокращение финансирования, целевые показатели программы не изменились.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана планирует открыть новую кредитную линию на 335 млн рублей. С начала года банки предоставили администрации кредиты на 611,5 млн рублей. По данным мэрии, доходы городской казны с января по сентябрь составили 5,7 млрд рублей — это 51% от годового плана (11,3 млрд рублей). Израсходовано за это время 6 млрд рублей — 52% от годового плана (11,77 млрд рублей).