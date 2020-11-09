Очередь на прием начинается на улице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Житель Екатеринбурга Даниил пожаловался URA.RU, что не смог с признаками ОРВИ и температурой попасть на прием в поликлинику №23. Несколько часов ему пришлось ждать очереди на улице.

«Около 12 меня из регистратуры поликлиники отправили в кабинет неотложной помощи, поскольку у меня была температура. До 15.00 ждал в очереди на улице, внутри места не было. Конечно, очень замерз», — рассказал заболевший. По его словам, на прием он так и не попал. «Всего работало четыре кабинета, принимали очень медленно. В итоге несколько человек на прием не попало. Передо мной была женщина, она заняла очередь в 11:00, она тоже не успела», — уточнил заболевший.

Житель Екатеринбурга отметил, что так и не смог оформить больничный в этот день и опасается последствий похода в больницу. «Мало того, что замерз, ни о какой дистанции нет речи, все кашляют», — отметил он.

В приемной главврача поликлиники №23 от комментариев отказались, направив корреспондента в пресс-службу горздрава. В городском департаменте здравоохранения пообещали разобраться в ситуации, если будут предоставлены персональные данные больного. В региональном штабе по борьбе с коронавирусом пообещали дать комментарий о проблемах с получением больничных позже.