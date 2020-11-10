«Роскосмос» решил заработать на Гагарине

Знаменитое «Поехали!» Юрия Гагарина стало товарным знаком госкорпорации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госкорпорация «Роскосмос» собирается зарегистрировать товарный знак со знаменитым «Поехали!» первого в истории космонавта Юрия Гагарина. Так корпорация избавится от части конкурентов, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Госкорпорация „Роскосмос“ инициировала регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков», — приводит сообщение компании РИА «Новости». Также товарным знаком стал робот «Федор» и надпись Fedor.

Регистрация производится, чтобы избежать недобросовестной конкуренции, уточняет госкорпорация. Недобросовестными конкурентами считаются производители и продавцы товаров, которые маркируют свою продукцию такими знаками. «Роскосмос» подчеркивает, что регистрация уже завершена.

Фразу «Поехали» Юрий Гагарин произнес 12 апреля 1961 года, при запуске его ракеты «Восток» в космос. Это был первый раз, когда человек оказался за пределами Земли. По мнению российских властей, Юрий Гагарин считается главным космонавтом в мире для многих людей, пишет агентство Nation news.