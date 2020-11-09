Пермская полиция скрывает данные о смертях сотрудников от COVID

Начальник пермского ГУ МВД Михаил Давыдов заявил о росте заражений коронавирусом среди сотрудников полиции Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главное управление МВД России по Пермскому краю не раскрывает данные о смертях своих сотрудников от COVID-19. Об этом 10 ноября на заседании правительства заявил начальник полицейского Михаил Давыдов.

«Сотрудники действительно у нас болеют. С каждым днем сейчас у нас идет рост. Есть сотрудники, которые умерли от новой коронавирусной инфекции. Мы, понятно, эти цифры не афишируем, но это так», — сказал Давыдов. Точные данные о числе заболевших и скончавшихся сотрудниках пермской полиции он не озвучил.

Давыдов также заявил, что сотрудники полиции находятся на втором месте после врачей, кто больше других рискует заразиться коронавирусной инфекцией. Объяснил он это тем, что силовикам каждый день приходится работать с людьми и охранять те же больницы с поликлиниками.