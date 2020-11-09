Тесты на коронавирус в ЯНАО будут обрабатывать круглосуточно

За сутки в 15 лабораториях ЯНАО проели почти 9,5 тысяч тестов на COVID Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сразу две лаборатории ПЦР-диагностики в ЯНАО переводятся на круглосуточный режим работы. Как сообщил 10 ноября окружной Центр медицинской профилактики, пока речь идет о лабораториях двух медучреждений — Надымской ЦРБ и Ноябрьской ЦГБ.

«В Надыме и Ноябрьске ПЦР-лаборатории переведены на круглосуточный режим работы», — указано в сообщении центра медпрофилактики. Только по данным Ноябрьской ЦГБ, там ежесуточно проводится более 1300 исследований.

По информации главы Ноябрьска Алексея Романова, новые режим работы лаборатории позволит сократить позволит сократить время ожидания результатов тестов на COVID-19. «Оперативность в борьбе с пандемией — это очень важно для нас», — заявил мэр.

Между тем, по последним данным окружного оперативного штаба, Ноябрьск вырвался в лидеры по заболеваемости. За сутки там было зарегистрировано 35 подтвержденных случаев COVID.

Всего за сутки в 15 лабораториях ЯНАО было проведено 9456 исследований. COVID- положительными оказался еще 191 человек — 169 жителей округа и 22 вахтовых рабочих.

В регионе действует режим повышенной готовности по коронавирусу, в связи с чем в регионе действует ряд запретов и ограничений. В минувшие выходные власти Ямала приняли решение о частичном переводе школьников на дистант — учиться удаленно будут школьники с 6 по 11 класс.