Городские власти готовят иски против пассажиров без масок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Администрация Екатеринбурга совместно с МВД и прокуратурой подготовит материалы для судов над горожанами, которые отказываются надевать маски в общественном транспорте и блокируют работу трамваев, автобусов и троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. По словам источников URA.RU, поводом для этого стали последние случаи неподчинения горожан требованию властей.

«За последнюю неделю было зафиксировано десять случаев простоя транспорта из-за того, что люди без масок не хотели выходить из салонов. Например, на днях трамвай 52 минуты простоял на остановке „40 лет ВЛКСМ“ по причине того, что пассажир без маски отказывался покидать свое место», — передает источник агентства, обсуждавший проблему в городском штабе по борьбе с коронавирусом 10 ноября.

«Прошу совместно с органами внутренних дел и прокуратуры проработать механизм подачи исков к лицам, по чьей вине случился простой общественного транспорта. Надо создать прецедент, чтобы жители и гости города не страдали от поведения тех, кто не понимает всю тяжесть ответственности за нарушение принятых требований», — передает распоряжение мэра Александра Высокинского пресс-служба администрации.