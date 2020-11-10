Врач полагает, что аспирин помогает от коронавируса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пациенты, которые на постоянной основе принимают аспирин, в составе которого содержится ацетилсалициловая кислота, имеют лучшие результаты при лечении коронавирусной инфекции. Такую информацию сообщила доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!». В своей речи она ссылается на исследования, проведенные в США с 314 участниками.

«Снижается потребность в искусственной вентиляции легких, если человек на постоянном приеме аспирина. Также снижается частота госпитализации пациентов, которые принимают его», — заявила она, согласившись с одним из участников шоу, кардиологом Симоном Мацкеплишвили.

Врачи отметили, что аспирин помогает организму бороться с болезнью за счет предотвращения образования тромбов. Однако детям нужно давать его с особой осторожностью, предупреждает издание NEWS.ru .

Ранее слова Малышевой о том, что коронавирус совсем не страшен, раскритиковал молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Викторович Нетесов. Смертность от COVID-19 снизилась лишь благодаря усилиям врачей, заметил он.