Вирусолог разбил теорию Малышевой о неопасном коронавирусе

Коронавирус смертоноснее гриппа, считает эксперт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус опаснее гриппа, а смертность от нового заболевания сократилась из-за усилий врачей и учёных. Об этом URA.RU заявил молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Викторович Нетесов.

Таким образом ученый опроверг недавнее заявление Елены Малышевой о том, что новый вирус не так страшен, как кажется. Популярная телеведущая утверждала, что риски умереть при этом заболевании в принципе низкие.

«При таких утверждениях надо называть четкие и ясные источники информации. С момента начала эпидемии прошло больше 10 месяцев, и врачи все это время интенсивно пробовали самые разные препараты и разрабатывали методологии лечения. Именно из-за этого смертность и снизилась», — рассказал Сергей Нетесов.

Ученый также раскритиковал слова Малышевой о том, что летальность от COVID-19 можно сравнить с летальностью гриппа. По ее мнению, она одинаковая.

«Коронавирус — это первая респираторная инфекция, при которой начали серьезно оценивать число асимптоматичных или малосимптоматичных инфицированных коронавирусом людей — тех, кто чувствует недомогание, но недостаточно сильное, чтобы пойти к врачу. При гриппе численность этой категории практически никогда не оценивалось. Вот в чем разница», — прокомментировал Сергей Нетесов.

В одном ученый согласен с телеведущей: лекарства, снижающие смертность, найдены. К ним относится «Дексамезатон», который показал свою эффективность для тяжелых больных. Антикоауглянты тоже снижают смертность, потому что они снижают образование тромбов — сосудов в легких. Сейчас они применяются практически повсеместно при средних и тяжелых случаях заболеваний.