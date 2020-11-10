Названо число тюменских врачей, получивших выплаты за коронавирус

Почти 6,5 тысяч тюменских медиков получили деньги за работу с больными COVID-19 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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В Тюменской области коронавирусные выплаты с начала пандемии получили 6 472 медика. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе. Деньги перечисляли за работу с больными COVID-19 и за заражения специалистов инфекцией.

«Всего в Тюменской области выплаты в рамках федеральных и региональных постановлений за период апрель—октябрь текущего года получили 5 509 медицинских работников учреждений, не профилированных для оказания медицинской помощи больным COVID-19», — сообщили в региональном оперштабе. Там уточнили, что речь идет о стимулирующих выплатах медикам, работающим с ковид-положительными пациентами, сотрудникам амбулаторий и стационаров, а также тем, кто контактирует с биоматериалом зараженных. Это, в частности, рентгенологи, эпидемиологи, биологи, медицинские психологи и средний медперсонал, помогающий этим специалистам.

Кроме того, медикам положены страховые выплаты. Их начисляют специалистам, заразившимся COVID-19 после работы с «положительными» ковид-пациентами и теми, у кого было подозрение на заболевание. В число получателей входят врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи. В зависимости от тяжести последствий заражения им положено от 68 113 до 2 064 339 рублей. Если в результате болезни произошла смерть медика, то выплата его родственникам составит 2 752 452 рубля.

«По состоянию на 30 октября в учреждениях здравоохранения Тюменской области зарегистрировано 963 подтвержденных случая заболевания при исполнении должностных обязанностей. Выплаты начисляются в соответствии с указом президента», — сообщили URA.RU в региональном оперштабе.