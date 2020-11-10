Ивлеева за 3 месяца на Lamborghini нарушила ПДД почти 150 раз

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева за три месяца получила 142 штрафа за нарушения ПДД. Об этом сообщает сервис Avtocod.
«За три месяца владения „Ламборджини“ Ивлеева умудрилась собрать 142 штрафа на сумму 164 500 рублей! Из них 23 до сих пор не оплачены (17 500 рублей)», — выяснили специалисты сервиса. Почти все нарушения Ивлеевой связаны с превышением скорости.
Ранее основатель ФБК Алексей Навальный посоветовал блогеру Анастасии Ивлеевой отказаться от водительских прав. Телеведущая разогналась за рулем Lamborghini до скорости 343 км/ч. По словам Навального, Ивлеевой лучше пересесть за метро.
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