10 ноября 2020

Ивлеева за 3 месяца на Lamborghini нарушила ПДД почти 150 раз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимняя Москва, правила дорожного движения, гибдд, пдд, дорожная инспекция, дпс
Большая часть нарушений блогера — превышение скорости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева за три месяца получила 142 штрафа за нарушения ПДД. Об этом сообщает сервис Avtocod.

«За три месяца владения „Ламборджини“ Ивлеева умудрилась собрать 142 штрафа на сумму 164 500 рублей! Из них 23 до сих пор не оплачены (17 500 рублей)», — выяснили специалисты сервиса. Почти все нарушения Ивлеевой связаны с превышением скорости.

Ранее основатель ФБК Алексей Навальный посоветовал блогеру Анастасии Ивлеевой отказаться от водительских прав. Телеведущая разогналась за рулем Lamborghini до скорости 343 км/ч. По словам Навального, Ивлеевой лучше пересесть за метро.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...