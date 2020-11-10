10 ноября 2020

Российские миротворцы выдвинулись на фронт в Карабах. Видео

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Вместе с военными в Карабах привезли специальную технику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы выдвинулись в район выполнения миссии в Нагорном Карабахе. Ранее в Армению прибыли более 400 военных. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделение <…> совершает марш в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», — пишет «Интерфакс» со сылкой на сообщение Минобороны. Отмечается, что в Армении приземлились 20 самолетов с офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15-й миротворческой бригады.

Российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Командование развертывается в районе города Степанакерт. Всего в зону конфликта в Нагорном Карабахе будет переброшено почти 2 тысячи российских миротворцев, передает «Национальная служба новостей».

Полное прекращение огня в республике началось с 00:00 10 ноября. Свидетель карабахского конфликта 1988—1994 годов, преподаватель УрФУ Валерий Амиров считает, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе будет находиться в серьезной опасности, потому как заключенное Азербайджаном и Арменией перемирие временно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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