Экс-замначальника ГУ МВД РФ по Уральскому федеральному округу, бывший руководитель ГУ МВД по Приволжскому федеральному округу генерал Андрей Таранов возглавил уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Об этом сообщили в пресс-службе подразделения.
«Руководителем уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору назначен Таранов Андрей Николаевич», — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что назначение состоялось 10 ноября.
Таранов начал службу в МВД в 1984 году. В 2002 году он стал начальником свердловского управления по борьбе с оргпреступностью, а в ноябре 2006-го — замглавы ГУ МВД по УрФО и руководителем оперативно-розыскного бюро по борьбе с организованной преступностью. В послужном списке Таранова — участие в ликвидации ОПС «Уралмаш», по делам которого он работал с конца 1990-х годов.
В 2010 году президент РФ Дмитрий Медведев назначил Таранова начальником ГУ МВД по ПФО. Оттуда генерал вышел на пенсию в 2014 году.
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