Куратором экологии на Урале назначили генерала из Екатеринбурга. Он боролся с ОПС «Уралмаш»

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Андрей Таранов служил в структурах МВД 30 лет Фото: пресс-служба уральского управления Ростехнадзора

Экс-замначальника ГУ МВД РФ по Уральскому федеральному округу, бывший руководитель ГУ МВД по Приволжскому федеральному округу генерал Андрей Таранов возглавил уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Об этом сообщили в пресс-службе подразделения.

«Руководителем уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору назначен Таранов Андрей Николаевич», — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что назначение состоялось 10 ноября.

Таранов начал службу в МВД в 1984 году. В 2002 году он стал начальником свердловского управления по борьбе с оргпреступностью, а в ноябре 2006-го — замглавы ГУ МВД по УрФО и руководителем оперативно-розыскного бюро по борьбе с организованной преступностью. В послужном списке Таранова — участие в ликвидации ОПС «Уралмаш», по делам которого он работал с конца 1990-х годов.

В 2010 году президент РФ Дмитрий Медведев назначил Таранова начальником ГУ МВД по ПФО. Оттуда генерал вышел на пенсию в 2014 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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