10 ноября 2020
09 ноября 2020

Пермь вышла на новый уровень по коронавирусу. Прогноз URA.RU сбылся

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. Пермь, трамвай, остановка трамвайная
В Пермском крае выявлено 200 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае зафиксировано 200 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это очередной антирекорд региона, дату которого URA.RU называло заранее.

«Пермский край — 200 [новых случаев заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего в регионе подтверждено 15 554 случая заболевания COVID-19, коэффициент распространения инфекции — 1,077.

С начала пандемии скончались 742 (+7 за сутки) пермяка с коронавирусом, 447 — непосредственно от COVID-19. В больницах региона находятся 1946 человек, в том числе 143 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По прогнозу URA.RU в период с 22 по 24 ноября в регионе будет выявляться уже более 250 новых случаев заражения ежедневно. В период с 30 ноября по 4 декабря, при сохранении текущих темпов распространения инфекции в регионе, будет по 300 новых случаев заболевания COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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