10 ноября 2020

Власти Екатеринбурга спасают пенсионеров от COVID-19 частушками

© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурс заставит людей возраста 55+ отвлечься от коронавируса, уверены власти Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Для улучшения психологического состояния жителей Екатеринбурга старше 55 лет в период пандемии городские власти объявили конкурс частушек. Как следует из сообщения муниципального центра медицинской профилактики, отбор творческих работ проводится с 6 ноября по 15 декабря. Участникам нужно не только сочинить частушки, но и исполнить их на камеру.

«Мы регулярно проводим конкурсы с привлечением населения города. Творчество в сложившейся нестабильной эпидемиологической обстановке является одним из эффективных способов профилактики психоэмоционального состояния. Особенно это актуально для старшего поколения», — цитирует пресс-служба главврача центра медпрофилактики Лилии Семеновой. По словам организаторов, приобщение людей старше 55 лет также является «фактором повышения качества их жизни».

В условиях конкурса говорится, что приоритет будет отдан участникам, в песенках которых будут использованы слова «ЗОЖ», «Здоровье», «Профилактика». «Авторам присуждается звание — „Победитель творческого конкурса“. Число лауреатов <…> не превышает трех в каждой номинации: индивидуальной и коллективной работе. Жюри имеет право утверждать специальные призы», — добавили организаторы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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