Пермяки выступили против строительства ледового города

Пермь может остаться без ледового городка к Новому году из-за пандемии коронавируса Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Против строительства ледового города в центре Перми выступила большая часть проголосовавших в региональном telegram-канале «Большая П». В мэрии сейчас вопрос возведения городка решают с управлением Роспотребнадзора.

56% опрошенных подписчиков telegram-канала «Большая П» высказались против строительства ледового городка на эспланаде в центре Перми. 26% решили, что традицию нарушать нельзя и несмотря на пандемию городок строить нужно. Еще 18% опрошенных сказали, что им все равно.

В пресс-службе мэрии Перми сообщили URA.RU, что сейчас администрация города согласовывает с управлением Роспотребнадзора формат проведения праздничных мероприятий, включая позицию по строительству ледовых скульптур в центре и районах города. Там уточнили, что закупки уже все объявлены, но они с «открытой датой».

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