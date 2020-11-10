Девочка все еще находится под присмотром врачей в Екатеринбурге (архивное фото) Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мать морила голодом новорожденную дочь в Карпинске

Жительница Карпинска (Свердловская область), 37-летняя Юлия, помещена в психоневрологический диспансер. Вероятно, на время проведения психиатрической экспертизы, которую ей назначили следователи. Женщину обвиняют в истязании новорожденной дочери, которую она с рождения держала в шкафу.

По данным аппарата свердловского омбудсмена по правам человека Татьяны Мерзляковой, женщину поместили в «стражное отделение». «Это не просто палата в психоневрологическом диспансере, а запираемое помещение», — сообщили URA.RU. Исследование психики обвиняемой еще не завершено.

Ранее URA.RU сообщало, что в шкафу в одной из квартир в Карпинске обнаружили шестимесячную девочку. Мать не хотела третьего ребенка и пыталась заморить малышку голодом. Ее обнаружила одна из подруг хозяйки квартиры. Девочку привезли на вертолете в Екатеринбург. В отношении матери следователи возбудили уголовное дело за истязание несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии (п. «г» ч. 2 статьи 117 УК РФ).