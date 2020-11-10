Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн — не новичок в борьбе с коронавирусной инфекцией. Весной тут уже разворачивались койки для заболевших, однако в конце лета их успели вновь переоборудовать под «мирную жизнь». Сейчас в госпитале лежит даже больше пациентов, чем во время летного пика. И здесь готовы развернуть еще больше мест.
Как уточнила заместитель по медицинской части госпиталя Валентина Ямпольская, летом в госпитале лежало до 600 пациентов с коронавирусом, при этом пик был довольно быстро пройден. Сейчас цифра выросла до 650 пациентов и надежд на ее уменьшение пока нет.
В «красной зоне» для среднетяжелых пациентов (раньше здесь было геронтологическое отделение) из шести коек в палате занято лишь четыре. «Эти мы держим в резерве», — объясняют врачи. В коридоре можно заметить еще пустующие кровати. На вопрос, когда ждать облегчения, медики из красной зоны пожимают плечами. «Эпидемиологи прогнозируют снижение в феврале, мы настроены, что до этого момента будем работать в том же режиме», — отвечают врачи.
Начальник госпиталя Олег Забродин не исключил и пессимистический сценарий с новым пиком весной 2021 года. «Конечно, хотелось бы, чтобы условия отличались от военных. Но если надо, мы койки поставим в два яруса и в коридоре», — отметил он. Забродин заверил, что пока госпиталь принимает почти всех — за исключением тех, кто переносит болезнь легко и может лечиться дома.