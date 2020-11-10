Врачи готовы к росту числа заболевших Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн — не новичок в борьбе с коронавирусной инфекцией. Весной тут уже разворачивались койки для заболевших, однако в конце лета их успели вновь переоборудовать под «мирную жизнь». Сейчас в госпитале лежит даже больше пациентов, чем во время летного пика. И здесь готовы развернуть еще больше мест.

Как уточнила заместитель по медицинской части госпиталя Валентина Ямпольская, летом в госпитале лежало до 600 пациентов с коронавирусом, при этом пик был довольно быстро пройден. Сейчас цифра выросла до 650 пациентов и надежд на ее уменьшение пока нет.

Начальник госпиталя Олег Забродин готов к худшему сценарию развития пандемии Фото: Анна Майорова © URA.RU

В «красной зоне» для среднетяжелых пациентов (раньше здесь было геронтологическое отделение) из шести коек в палате занято лишь четыре. «Эти мы держим в резерве», — объясняют врачи. В коридоре можно заметить еще пустующие кровати. На вопрос, когда ждать облегчения, медики из красной зоны пожимают плечами. «Эпидемиологи прогнозируют снижение в феврале, мы настроены, что до этого момента будем работать в том же режиме», — отвечают врачи.

В «красную зону» войти можно только в специальном костюме. Медики уже научились одевать их максимально быстро. Для удобства рукава, бахилы, а иногда и маски, фиксируют скотчем Фото: Анна Майорова © URA.RU

Начальник госпиталя Олег Забродин не исключил и пессимистический сценарий с новым пиком весной 2021 года. «Конечно, хотелось бы, чтобы условия отличались от военных. Но если надо, мы койки поставим в два яруса и в коридоре», — отметил он. Забродин заверил, что пока госпиталь принимает почти всех — за исключением тех, кто переносит болезнь легко и может лечиться дома.

В ковидных палатах жизнь почти ничем не отличается от обычных больниц. Только к койке каждого пациента подведен кислород Фото: Анна Майорова © URA.RU

Медики говорят, что уже привыкли к неудобствам работы в защитных костюмах. Смена у них длится 24 часа: 6 часов работы, столько же отдыха, еще 6 часов на посту и снова отдых Фото: Анна Майорова © URA.RU

В коридорах ковидных отделений пустынно — больным разрешается выходить только в туалет. Но для пожилых делают исключение. «Им тяжело проводить все время в палате, нужно расхаживаться», — объясняют медики Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кормят пациентов прямо в палате. «Может пища и не такая разнообразная, но ее хватает всем», — говорят в госпитале Фото: Анна Майорова © URA.RU

Надевать и снимать защитный костюм нужно в определенной последовательности Фото: Анна Майорова © URA.RU