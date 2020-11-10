10 ноября 2020

В ковидном госпитале Екатеринбурга ждут наплыва больных. Фоторепортаж из «красной зоны»

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург
Врачи готовы к росту числа заболевших Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн — не новичок в борьбе с коронавирусной инфекцией. Весной тут уже разворачивались койки для заболевших, однако в конце лета их успели вновь переоборудовать под «мирную жизнь». Сейчас в госпитале лежит даже больше пациентов, чем во время летного пика. И здесь готовы развернуть еще больше мест.

Как уточнила заместитель по медицинской части госпиталя Валентина Ямпольская, летом в госпитале лежало до 600 пациентов с коронавирусом, при этом пик был довольно быстро пройден. Сейчас цифра выросла до 650 пациентов и надежд на ее уменьшение пока нет.

Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург
Начальник госпиталя Олег Забродин готов к худшему сценарию развития пандемии
Фото: Анна Майорова © URA.RU

В «красной зоне» для среднетяжелых пациентов (раньше здесь было геронтологическое отделение) из шести коек в палате занято лишь четыре. «Эти мы держим в резерве», — объясняют врачи. В коридоре можно заметить еще пустующие кровати. На вопрос, когда ждать облегчения, медики из красной зоны пожимают плечами. «Эпидемиологи прогнозируют снижение в феврале, мы настроены, что до этого момента будем работать в том же режиме», — отвечают врачи.

Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург
В «красную зону» войти можно только в специальном костюме. Медики уже научились одевать их максимально быстро. Для удобства рукава, бахилы, а иногда и маски, фиксируют скотчем
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Начальник госпиталя Олег Забродин не исключил и пессимистический сценарий с новым пиком весной 2021 года. «Конечно, хотелось бы, чтобы условия отличались от военных. Но если надо, мы койки поставим в два яруса и в коридоре», — отметил он. Забродин заверил, что пока госпиталь принимает почти всех — за исключением тех, кто переносит болезнь легко и может лечиться дома.

Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург
В ковидных палатах жизнь почти ничем не отличается от обычных больниц. Только к койке каждого пациента подведен кислород
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург
Медики говорят, что уже привыкли к неудобствам работы в защитных костюмах. Смена у них длится 24 часа: 6 часов работы, столько же отдыха, еще 6 часов на посту и снова отдых
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург
В коридорах ковидных отделений пустынно — больным разрешается выходить только в туалет. Но для пожилых делают исключение. «Им тяжело проводить все время в палате, нужно расхаживаться», — объясняют медики
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург
Кормят пациентов прямо в палате. «Может пища и не такая разнообразная, но ее хватает всем», — говорят в госпитале
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург
Надевать и снимать защитный костюм нужно в определенной последовательности
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург
После выхода из «красной зоны» медиков обрабатывают хлорным раствором
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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